¡¡¡¡ê¿Åµ·É´øÀ´Wiz 2.0Ó¦ÓÃ³ÌÐò¡¢Hue½¥±äÏµÁÐ¡¢ÈýÖØÀÖLEDÎü¶¥µÆµÈÐÂÆ·

È«ÇòÕÕÃ÷Áìµ¼Õßê¿Åµ·É(°¢Ä·Ë¹ÌØµ¤Å·ÖÞÖ¤È¯½»Ò×Ëù´úÂë£ºLIGHT)ÍÆ³ö»ùÓÚÈ«ÐÂ¼Ü¹¹µÄµÚ¶þ´úWiZÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÕÕÃ÷¿ØÖÆÓ¦ÓÃ³ÌÐò(WiZ CN V2)£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü¶à±ã½ÝÐÔ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÖÇÄÜÕÕÃ÷ÌåÑé¡£Í¬Ê±·ÉÀûÆÖHueÍË³öÈ«ÐÂPlayuµçÄÔ½¥±äµÆ´ø£¬²¢ÓëÈ«ÇòÖªÃûµçÄÔÓ²¼þÓëÍâÉè¹«Ë¾º£µÁ´¬CORSAIR´ï³ÉºÏ×÷£¬½«·ÉÀûÆÖHueÖÇÄÜÕÕÃ÷ÏµÍ³¼¯³Éµ½iCUEÈí¼þÖÐ£¬ÈÃÖÇÄÜÕÕÃ÷ÏµÍ³ÈÚÈëµç¾ºÉúÌ¬£¬ÊµÏÖÉù¹âÍ¬²½µÄ³¬·²ÓÎÏ·ÌåÑé¡£
ÇáËÉÇÐ»»ÕÕÃ÷³¡¾°£¬µÆ¹â·ÕÎ§¾¡ÔÚÕÆÎÕ
ÐÂÒ»´úWiZÓ¦ÓÃ³ÌÐò´îÔØÍ»ÆÆÐÔµÄSpaceSenseTMÖÇÄÜ¸ÐÖª¼¼Êõ£¬ÓÃ»§ÎÞÐèÔÚ¼ÒÖÐ°²×°´«¸ÐÆ÷¼´¿ÉÊµÏÖµÆ¹â×Ô¶¯»¯£¬ÎªÃ¿Ò»Î»ÓÃ»§ÓªÔì¸üÊæÊÊ¡¢ÎÂÜ°µÄ¾Ó¼ÒÕÕÃ÷ÌåÑé¡£È«ÐÂÓ¦ÓÃ³ÌÐò¼°¹¦ÄÜÊÊÅäËùÓÐ»ùÓÚWiZÆ½Ì¨µÄ·ÉÀûÆÖÖÇÄÜLEDÏµÁÐ²úÆ·¡£
µÚ¶þ´úWiZÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÕÕÃ÷¿ØÖÆÓ¦ÓÃ³ÌÐò(WiZ CN V2)£¬½øÒ»²½ÌáÉýÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÕÕÃ÷ÌåÑé
»ùÓÚÈ«ÐÂ¼Ü¹¹µÄµÚ¶þ´úWiZÓ¦ÓÃ³ÌÐòÎªÓÃ»§´øÀ´´óÁ¿¾ªÏ²¹¦ÄÜºÍÁ÷³©µÄ»¥¶¯ÌåÑé¡£ÐÂÍÆ³öµÄ¿ì½Ý¼ü¹¦ÄÜ¿ÉÒÔÈÃÓÃ»§¼ò»¯²Ù×÷²½Öè£¬ÎÞÐè½øÈëÌØ¶¨·¿¼ä¼´¿É¿ìËÙÇÐ»»¶¨ÖÆµÆ¹â³¡¾°;¶ø¹âÅä·½¿â¹¦ÄÜÔò¿ÉÒÔÈÃÓÃ»§¾¡Çé·¢»ÓÏëÏóÁ¦£¬ÎªÃ¿¸ö·¿¼ä´´½¨¶ÀÌØµÄµÆ¹â³¡¾°¡£ÓÃ»§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíÐèÒªµ÷ÕûµÆ¹âÉèÖÃ»ò´´½¨Ò»¸öÐÂµÄ³¡¾°£¬»¹¿ÉÍ¨¹ýWiZÓ¦ÓÃ³ÌÐò¡¢Ò£¿ØÆ÷»òÓïÒô¿ØÖÆÀ´ÊµÏÖµÆ¹â³¡¾°µÄ¿ìËÙÇÐ»»¡£
È«ÐÂ¼Ü¹¹µÄWiZÓ¦ÓÃ³ÌÐò¼°¹¦ÄÜÊÊÅäËùÓÐ»ùÓÚWiZÆ½Ì¨µÄ·ÉÀûÆÖÖÇÄÜLEDÏµÁÐ²úÆ·
ê¿Åµ·ÉWiZÒµÎñ¸ºÔðÈËMaikel Klomp±íÊ¾£º¡°ÎÒÃÇÏ£Íû³ÖÐø½µµÍÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÕÕÃ÷µÄÊ¹ÓÃÃÅ¼÷£¬ÈÃµÆ¹âÔÚÎÒÃÇµÄÈÕ³£Éú»îÖÐ¸üÓÐÒâÒå£¬¶øÍÆ³öÐÂ°æWiZÓ¦ÓÃ³ÌÐòÊÇÊµÏÖÕâÒ»Ê¹ÃüµÄÖØÒªÀï³Ì±®¡£¡±
Í»ÆÆÐÔÖÇÄÜ´«¸Ð¼¼Êõ£¬ÈÃµÆ¹â±äÄ§·¨
ÐÂ°æWiZÓ¦ÓÃÖÐÍÆ³öµÄSpaceSenseTMÖÇÄÜ¸ÐÖª¼¼ÊõµÄ´´ÐÂÖ®´¦ÔÚÓÚÆäÎÞÐèÁíÍâ°²×°´«¸ÐÆ÷£¬Ö»ÐèÍ¨¹ýWi-FiÐÅºÅ¾Í¿ÉÒÔ¼à²â·¿¼äÄÚµÄÈËÌå»î¶¯¡£µ±ÈËÔÚ¼ÒÖÐ×ß¶¯Ê±£¬Wi-FiÐÅºÅ»áÊÜµ½ÇáÎ¢¸ÉÈÅ£¬²úÉúÈçÍ¬Ë®ÃæÁ°äôÒ»°ãµÄ²¨ÎÆ¡£Í¨¹ý²âÁ¿ÕâÐ©Î¢Ð¡µÄ²¨¶¯£¬WiZÏµÍ³¿ÉÒÔÅÐ¶Ï·¿¼äÄÚµÄÄ¿±êÒÆ¶¯×´Ì¬¡£
SpaceSenseTMÖÇÄÜ¸ÐÖª¼¼ÊõµÄ´«¸Ð¼à²âÊÇÈ«·½Î»µÄ£¬²»ÊÜ´«Í³ÔË¶¯´«¸ÐÆ÷½öÔÚÊÓÏßÄÚ¿ÉÓÃµÄÊø¸¿¡£µ±Äã½øÈë·¿¼äÊ±£¬SpaceSenseTMÖÇÄÜ¸ÐÖª¼¼ÊõÄÜ¹»Ê¹·¿¼äµÄµÆ¹â×Ô¶¯ÁÁÆð;µ±²»ÔÙ¼à²âµ½ÈÎºÎ»î¶¯Ê±£¬µÆ¹â»á×Ô¶¯Ï¨Ãð¡£ÓÃ»§¿ÉÒÔ×ÔÐÐµ÷Õû¼à²âµÄÁéÃô¶È£¬ÀýÈçµ÷µÍÁéÃô¶È£¬·ÀÖ¹³èÎï½øÈë·¿¼äÊ±×Ô¶¯¿ª±ÕµÆ¹â¡£ÓÃ»§Ö»ÐèÒªÔÚ·¿¼äÄÚ°²×°ÖÁÉÙÁ½Õµ¿ÉÊÊÓÃSpaceSenseTMÖÇÄÜ¸ÐÖª¹¦ÄÜµÄ·ÉÀûÆÖÖÇÄÜLEDÏµÁÐµÆ¾ß1£¬½«µÆ¾ßÓëÐÂ°æWiZÊÖ»úÓ¦ÓÃ³ÌÐòÁ¬½Ó£¬´ò¿ª×Ô¶¯»¯Ò³ÃæÖÐµÄSpaceSenseTMÖÇÄÜ¸ÐÖª¹¦ÄÜ£¬¼´¿ÉÇáËÉÏíÊÜÖÇÄÜÕÕÃ÷´øÀ´µÄÊæÊÊÉú»î¡£
×Ô2022Äê10ÔÂÆð£¬ËùÓÐ·ÉÀûÆÖÖÇÄÜLEDÏµÁÐ²úÆ·ÓÃ»§¿ÉÔÚ°²×¿ºÍÆ»¹ûÓ¦ÓÃÉÌµê¼°·ÉÀûÆÖÖÇÄÜLED»òWiZ Connected¹ÙÍøÏÂÔØÈ«ÐÂWiZÊÖ»úÓ¦ÓÃ³ÌÐò(WiZ CN V2)£¬¿ªÆôÖÇÄÜÕÕÃ÷Éú»îÐÂÆªÕÂ¡£
¶à²Ê½¥±ä¹âÐ§ÓªÔì³Á½þÊ½µç¾ºÓéÀÖ¿Õ¼ä
·ÉÀûÆÖHue PlayµçÄÔ½¥±äµÆ´ø×¨ÎªÊÊÅäµçÄÔÏÔÊ¾Æ÷¶øÉè¼Æ£¬½«ÓÎÏ·×ÀÃæÉý¼¶Îªµç¾ºÐã³¡£¬ÓªÔìÓÅÖÊµÄ×ÀÃæÓéÀÖÕÕÃ÷·ÕÎ§¡£·ÉÀûÆÖHue Play¶ÀÓÐµÄ½¥±ä¼¼ÊõÈÃ²»Í¬É«²ÊµÄµÆ¹âÔÚµÆ´øÉÏ×ÔÈ»ÏàÈÚ¡¢Æ½»¬Á÷¶¯£¬Îª×ÀÃæÓéÀÖÌá¹©ÍêÃÀÃÔÈËµÄ½¥±ä¹âÐ§¡£µÆ¹âËæ×ÅÆÁÄ»ÉÏµÄÓéÀÖ»ÃæÄÚÈÝÍ¬²½ÉÁË¸¡¢Îè¶¯¡¢±ä°µ»ò±äÁÁ£¬ÊµÏÖÆÁÄ»ÄÚÍâµÄ»Ã²ÊÈÚºÏ¡£·ÉÀûÆÖHue PlayµçÄÔ½¥±äµÆ´øÒÔÆä¶ÀÌØµÄ45¶È³ö¹âÍ¶Éä£¬Îª±³¾°Ç½Ò»¼ü¿ªÆô¸öÐÔ÷ÈÁ¦µÄçÍ·×¹âÓ°£¬´òÔì³Á½þÊ½ÓÎÏ·ÓéÀÖÕÕÃ÷»·¾³¡£
·ÉÀûÆÖHue PlayµçÄÔ½¥±äµÆ´ø¹²ÓÐÁ½ÖÖ³ß´ç¿ÉÑ¡£¬·Ö±ðÊÊÓÃÓÚ24/27Ó¢´çºÍ32/34Ó¢´çµÄµ¥ÆÁÏÔÊ¾Æ÷;½¥±äµÆ´øÈáÈí¿ÉÍäÇú£¬ÎÞÂÛÊÇÔÚÖ±ÃæÆÁ»òÇúÃæÆÁÏÔÊ¾Æ÷ÉÏ¶¼¿ÉÇáËÉ°²×°£¬ÎªÓÎÏ·×ÀÃæ·ÕÎ§´î½¨´øÀ´¸ü¶àÌùÐÄÑ¡Ôñ¡£
º£µÁ´¬CORSAIRÁªÊÖ·ÉÀûÆÖHue£¬µãÁÁÓÅÖÊÓÎÏ·ÌåÑé
·ÉÀûÆÖHueÐû²¼ÓëÈ«ÇòÖªÃûµçÄÔÓ²¼þÓëÍâÉè¹«Ë¾º£µÁ´¬CORSAIR´ï³ÉºÏ×÷£¬½«·ÉÀûÆÖHueÖÇÄÜÕÕÃ÷ÏµÍ³¼¯³Éµ½iCUEÈí¼þÖÐ£¬ÈÃÖÇÄÜÕÕÃ÷ÏµÍ³½øÒ»²½ÈÚÈëµç¾ºÉúÌ¬¡£ÔÚº£µÁ´¬iCUEÈí¼þÖÐ£¬Íæ¼Ò¿ÉÒÔËæÐÄµ÷Åä·ÉÀûÆÖHueµÆ¾ß£¬Ñ¡Ôñ×Ô¼ºÇãÐÄµÄµÆ¹â³¡¾°£¬»¹¿ÉÒÔÁª¶¯º£µÁ´¬RGBÓÎÏ·ÍâÉèÊµÏÖÉù¹âÍ¬²½¡£
·ÉÀûÆÖHue³ÖÐø·¢Á¦ÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÕÕÃ÷ÁìÓò£¬²»¶ÏÑÓÕ¹ÖÇÄÜ¼Ò¾Ó·ÕÎ§²úÆ·Àà±ð£¬¼ÌÉÏ°ëÄêÍÆ³öÊ×¿îHue PlayµçÊÓ½¥±äµÆ´øºó£¬·ÉÀûÆÖHue½«¶àµã½¥±äLEDµÆ´øÏµÁÐ´ÓµçÊÓÑÓÕ¹ÖÁµçÄÔ¶Ë£¬½øÒ»²½ÍêÉÆ¼ÒÍ¥ÓéÀÖ¿Õ¼ä²úÆ·×éºÏ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸üÓÅÖÊµÄÖÇÄÜÕÕÃ÷ÌåÑé;Í¬Ê±£¬·ÉÀûÆÖHueÔÙ¶ÈÍØÕ¹ÓéÀÖÈ«¾°¹âºÏ×÷»ï°é£¬¼ÌÀ×ÉßÖ®ºóÐ¯ÊÖÐÂ»ï°éº£µÁ´¬£¬½âËø¸ü¶àÓ°ÒôÓÎÏ·µÄÉù¹âÍ¬²½ÌåÑé¡£
¼´ÈÕÆð£¬·ÉÀûÆÖHue PlayµçÄÔ½¥±äµÆ´øºÍî£¼£²Ê¹â½¥±äÂäµØµÆ½«µÇÂ½ÌìÃ¨¾©¶«HueÖÇÄÜ¼Ò¾Ó¹Ù·½Æì½¢µê¡£
ê¿Åµ·É(°¢Ä·Ë¹ÌØµ¤Å·ÖÞÖ¤È¯½»Ò×Ëù´úÂë£ºLIGHT)½ñÈÕ·¢²¼·ÉÀûÆÖÈýÖØÀÖÖÇÄÜLEDÎü¶¥µÆ£¬ÒÔ¾«ÖÂµäÑÅµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬Í¨¹ýµã¡¢Ïß¡¢ÃæÈýÖØ¹âÏß½»Ïà»ÔÓ³£¬ÓªÔì¶¥¼äÂüÃî¹âÓ°£¬ÇÉÃî´îÅäÇáÉÝ¼Ò×°·ç¸ñ£¬ÈÃ¼Ò³äÂúÒÕÊõÐÔÓë¸ßÑÅÔÏÎ¶¡£¸Ã²úÆ·´îÔØÐÂ°æWiZÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÕÕÃ÷¿ØÖÆÏµÍ³£¬¿ÉÊµÏÖ¶àÖÖ¹âÐ§¿ìËÙÇÐ»»¡¢È«ÎÝÖÇÄÜ¿ØÖÆºÍSpaceSenseTMÖÇÄÜ¸ÐÖªµÈ¹¦ÄÜ£¬´òÔì¸üÊæÊÊ±ã½ÝÇÒ¸öÐÔ»¯µÄÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÌåÑé¡£
·ÉÀûÆÖÈýÖØÀÖÖÇÄÜLEDÎü¶¥µÆ
¡°¹âÊÇ¼Ò¾ÓÉú»îÖÐµÄÖØÒª×é³É²¿·Ö¡£ÎÒÃÇÏ£ÍûµÆ¾ß²»½öÂú×ãÊÓ¾õÐèÇó£¬»¹ÄÜ¸ÄÉÆÐÄ¾³£¬¸¨ÖúÓªÔìÊæÊÊµÄ¼Ò¾Ó»·¾³£¬ÌáÉýÉú»îÆ·ÖÊ£¬ÊµÏÖ¡®ÈËÒòÕÕÃ÷¡¯¡£¡± ê¿Åµ·ÉÊý×Ö²úÆ·ÊÂÒµ²¿ ´óÖÐ»ªÇø¼°ÐÂÐËÊÐ³¡Ïû·ÑÕÕÃ÷²úÆ·×Ü¾ÀíÁÖÉÙºê±íÊ¾£¬¡°·ÉÀûÆÖÈýÖØÀÖÖÇÄÜLEDÎü¶¥µÆµÄÍâ¹ÛÌøÍÑÁË´«Í³Îü¶¥µÆµÄ¹æÔò±íÃæ£¬ÈÃËüÔÚµãÁÁÓë¹Ø±ÕµÄÈÎºÎÊ±¿Ì¶¼ÄÜÓëÇáÉÝ¼Ò×°·ç¸ñÏàµÃÒæÕÃ¡£¡±
¹âÏßÓëÒôÀÖµÄÂÉ¶¯Ïà½áºÏ£¬Í¨¹ýÃæ¹âÔ´£¬Ïß¹âÔ´ºÍ±³¹âÈýÖØ¹âÏß½»»Ô´íÂä£¬´òÔì¶¥¼äÂüÃîÁé¶¯µÄ¹âÓ°ÃÀÑ§£¬·Â·ð¸ÖÇÙ¡¢Ð¡ÌáÇÙºÍ´óÌáÇÙ½»ÈÚÅäºÏ£¬¹²Í¬ÑÝÒï¹âµÄ»ª²ÊÀÖÕÂ¡£
Èý»·ÓëÖ÷·¢¹âÃæ´íÂä²ãµþÅÅ²¼
Áé¶¯µÄÈý»·Éè¼ÆÓëÖ÷·¢¹âÃæ²ãµþ½»´í£¬ÔÚÄ¦µÇ¼¸ºÎ×°ÊÎµÄÇÉÃîµã×ºÏÂ£¬¹¹³ÉÈõ-Ç¿-ÈõµÄ½Ú×à³åÍ»µã£¬·Â·ðÈýÖØÀÖÖÐÒôÂÉ×·ÖðµÄ¸ßÑÅÂüÃîÓëÈáÃÀÖ®Òô¡£360¶ÈÈ«½Ç¶È·¢¹âÃæ´øÀ´ÀËÂþÎÂÈáµÄ¹âÕÕ¸²¸Ç£¬¹âÏßÓëÇ½ÃæÓ³³ÄµÄÃ÷°µ¶Ô±ÈÐÎ³ÉºÍÐ³¶Ô×²£¬ºÃËÆÔÏÂÉÓë½Ú×àµÄ½»ÈÚ£¬×àÏìÉú»îÔÏÂÉ¡£
¡°ÖÇ»Û¹â¡±ÇáËÉÓªÔì¶àÑù»¯¼Ò¾Ó·ÕÎ§
³ýÁËÒýÈË×¢Ä¿µÄÍâÐÎ£¬·ÉÀûÆÖÈýÖØÀÖÖÇÄÜLEDÎü¶¥µÆ´îÔØÁËWiZÆ½Ì¨µÄÖÇÄÜÄÚºË¡£½áºÏÐÂ°æWiZÓ¦ÓÃ³ÌÐòµÄSpaceSenseTMÖÇÄÜ¸ÐÖª¹¦ÄÜ£¬ÎÞÐè¶îÍâ°²×°´«¸ÐÆ÷Ò²ÄÜÊµÏÖµÆ¹â×Ô¶¯»¯£¬×öµ½ÈËÀ´µÆÁÁ£¬ÈË×ßµÆÃð¡£ËÄÖÖÔ¤Éè¹âÅä·½ËæÐÄ±ä»»ÊôÓÚ×Ô¼ºµÄ¶¨ÖÆ»¯¹âÐ§£¬Âú×ã¼ÒÖÐ¶àÑù»¯µÄ³¡¾°ÐèÇó¡£´ËÍâ£¬·ÉÀûÆÖÈýÖØÀÖÖÇÄÜLEDÎü¶¥µÆ·ÖÎªABË«¹âÔ´ÕÕÃ÷£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔ·Ö±ð×Ô¶¨Òåµ÷½ÚABÇøµÄÉ«ÎÂºÍÁÁ¶È£¬ÅäºÏÒ£¿ØÆ÷µÄ¼ÇÒäÄ£Ê½»¹¿ÉÒ»¼ü¶¨ÖÆ×¨Êô·ÕÎ§µÆ¹â;¶àÖÖÖÇÄÜ²Ù¿Ø·½Ê½ÖúÁ¦Ïû·ÑÕßÇáËÉ´òÔì³Á½þÊ½µÄ¼Ò¾ÓÕÕÃ÷·ÕÎ§¿Õ¼ä¡£
ËÄ´ó¶¨ÖÆ¹âÅä·½ËæÐÄ±ä»»£¬Âú×ã¼ÒÖÐ¶àÑù»¯µÄ³¡¾°ÐèÇó
·ÉÀûÆÖÈýÖØÀÖÖÇÄÜLEDÎü¶¥µÆ´îÔØCRI 90¸ßÏÔÉ«LEDµÆÖé£¬¸ß¶È»¹ÔÎïÌåÕæÊµÉ«²Ê¡£ÎÞÂÛÊÇÔÚ¼ÒÔÄ¶Á¡¢»æ»£¬»¹ÊÇÇ××ÓÓéÀÖ¡¢ºÃÓÑÏà¾Û£¬¶¼ÄÜÌá¹©×ÔÈ»ÒËÄ¿µÄÊæÊÊ¹âÏß;RG0»íÃâ¼¶À¶¹â·À»¤ÔÚÇÄÎÞÉùÏ¢ÖÐºÇ»¤Ë«ÑÛ¡£
È«ÐÂ·ÉÀûÆÖÈýÖØÀÖÖÇÄÜLEDÎü¶¥µÆÏÖÒÑÓÚ·ÉÀûÆÖ¼Ò¾ÓÕÕÃ÷ÌìÃ¨¡¢¾©¶«¹Ù·½Æì½¢µêÕýÊ½ÉÏÏß£¬ÓÃÖÇ»ÛÕÕÃ÷µãÁÁÃ¿Ò»¸ö¼ÒµÄÉÁÁÁÉú»î¡£