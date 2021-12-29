今日发售！闲鱼真的把网友P的神兽图做成手办了

被网友催了3个月“搞快点”的闲鱼神兽手办，今天终于正式开卖了!

企鹅和哈士奇碰撞出的“哈士企”、拥有两个鸡头的“罗马尼亚双头鸡”、手和眼镜的组合“眼镜蛇王”……还记得闲鱼上这些由网友P图创造的神兽吗？

在闲鱼这个年轻人的兴趣分享社区里，网友用P图、好笑的介绍，创作了一个个神奇脑洞神兽，成为了生活的一点调味剂。有人调侃，闲鱼用户简直创造了一部当代《山海经》。

比这些神奇生物更离谱的是，闲鱼真的将这些脑洞变成了现实，制作成了实物手办。正是应了网友所说的，“你敢想，我就敢做，你敢卖，我就敢买”。

搜索“闲鱼神兽专卖店”，可以看到，闲鱼神兽系列手办由5个神兽组成，分别是：比利时木板犬、柴蛙、熊猫狗、花袄狗和刚果长颈猫。其中除了木板狗售价29元以外，其余款式售价均为39元，全套为179元。

此前预售阶段，“脱口秀花瓶”徐志胜还特地跑来认领了和自己撞型的“柴蛙”。

据悉，此次闲鱼神兽系列手办销售额将全部捐赠给北京爱它动物保护公益基金会，通过其“饱喂计划”公益项目为流浪动物提供宠粮等，帮助它们安然过冬。

此外，闲鱼发起了第二期 “闲鱼神兽征集”，由网友来pick第二期神兽。网友可以在闲鱼APP、豆瓣“丑东西保护协会”、“笑死我了这弹幕”小组、即刻APP等平台，给喜爱的闲鱼神兽投票。闲鱼将根据受欢迎度，制作新一批的闲鱼神兽手办。

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖