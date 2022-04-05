京东方医院派出两支医疗队紧急援沪 投入抗疫最前线

4月3日，安徽省卫健委组织核酸检测人员奔赴上海支援抗疫，合肥京东方医院迅速响应号召，共派出两支医疗队火速驰援上海。第一支医疗队在当天下午前往上海支援当地的核酸检测工作。第二支医疗队更是在接到紧急指令后迅速在40分钟内完成深夜集结。这也是京东方医院自2020年支援武汉以来又一次派出医疗队前往外省支援疫情防控工作。

据悉，此次援沪第一支医疗队的四名检验师当天下午与安徽省援沪核酸检测医疗队汇合后，随即出发前往上海。当晚抵达上海后立即进入疫情防控临床实验室前沿，为临床快速诊断、治疗和防控提供强有力的支撑。第二支医疗队出征的队员都来自护理临床一线，在平时的工作中积累了丰富的疫情防控经验。第一支援沪行动社会办医医疗队领队表示：“支援上海，义不容辞!我们会用实际行动诠释医务工作者的承诺，争分夺秒做好核酸检测工作!”

在抗击疫情行动中，合肥京东方医院始终践行“医者大爱”。作为京东方旗下第一家自主建设、运营的医院，3月21日，合肥京东方医院刚刚度过自己三周岁的生日。三年来，医院为70万余人提供了医疗服务，成功开展了1万台高质量手术，成为安徽省首批互联网医院之一,创新开展互联网+护理服务，全方位保障患者的安全，目前，合肥京东方医院与上海大学医学院签署教学医院合作协议，并高分通过JCI国际标准医院认证。

2020年疫情爆发以来，京东方多次组织医疗力量参与疫情防控工作。2020年初，京东方医院曾先后派遣两支医疗队奔赴武汉。2022年，京东方在北京、合肥、成都、苏州的医院又积极参与到当地核酸检测及疫苗接种工作中。据不完全统计，截至3月底，4家京东方医院共计完成核酸采样超过117万人次，新冠疫苗接种86万余人次。

无数次的挥洒汗水，舍小家为大家，在支援抗疫工作中，不仅是京东方医院，整个京东方从来都是迎难而上，用实际行动守护着人民群众的生命安全和身体健康，为构筑起疫情防控的坚固防线贡献京东方力量。除了抽调京东方数字医院的医护人员驰援抗疫前线，近年来，京东方还取得了一系列疫情相关科研成果例如体温预警系统、智慧一体机、微流控芯片技术等，并在抗疫工作中成功转化，为疫情防控建立起一道坚固防线，用科技力量助力疫情防控。

山河可无恙，人间皆可安，在抗击疫情这场没有硝烟的战争中，我们必将唱响凯旋之歌，期待我们的白衣战士们安全归来。

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