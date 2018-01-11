男子造8次假身份欲开店售假均被拦截 网友:"敢动淘宝年度人物"

男子周某因店铺售假被淘宝关店，为再上淘宝开店，伪造了8次假身份。他亲自在自己脸上“动刀”，PS、磨皮、美白，从1974年生的中年男人到1997年生的小鲜肉，从山东到福建，连户籍地址都配套换了8次。但屡战屡败，每次都被淘宝系统拦截，无缘再上淘宝的他，终于选择放弃。

昨日阿里巴巴2017打假年报披露的这起案例，引网友唏嘘，有人提名周某为“敢动淘宝年度人物”,有人喊话高晓松，请阿里影业挖他做演员，冲击奥斯卡最佳男主角。阿里回应称，拦截屡次开店欲售假者背后，是“黑科技”助推打假发挥作用;每个人都有上淘宝的权力，但淘宝拒绝一切售假动机;

(图说：周某反复使用PS的假冒身份证申请开店欲售假，均被阿里同人模型拦截)

改头换面企图售假者不在少数。2017阿里打假年报披露， 2016年，阿里巴巴对18万个网上疑似售假店铺做了关闭处理，发现这些店铺基本掌握在数以千计的制售假团伙手中。2017年，24万个网上疑似售假店被关，数据分析发现，有相当部分售假分子店铺被关闭后，改头换面重新售假，且基本集中在全国多地的区域性、行业性、领域性假货带上。

阿里巴巴平台治理部资深总监钱磊说，随着利用他人身份注册的黑电话卡、伪造身份证件等黑灰产的泛滥，售假者更容易掩盖自己的真实身份。但阿里巴巴能够对假货链接、售假商家做识别，在开店、商品发布、在线商品巡检等多个环节，进行拦截、删除或处罚。

阿里巴巴首席平台治理官郑俊芳指出，2017年，24万个淘宝疑似侵权店铺被关闭;主动删除的疑似侵权链接中，97%一上线即被封杀;95%的知识产权投诉都可在24小时内被处理，平均处理时长比去年同期缩短68%。一连串打眼的数据表明：2017是阿里联合社会各界在网络假货治理取得历史性突破的一年，数据技术已转化为打假的巨大推动力，网络售假得到严厉打击、显著遏制、极大震慑，证明“技术进步可以解决社会问题”。

记者注意到，2017阿里打假年报披露的9大“打假黑科技”包括商品大脑、假货甄别模型、图像识别算法、语义识别算法、商品知识库、实时拦截体系、生物实人认证、大数据抽检模型、政企数据协同平台。

钱磊称，为构建和完善全网假货拦截系统，阿里巴巴建立了专业的数据技术团队以助推打假。另一方面，阿里也依托技术主动输出推送涉假线索，并大数据技术协助执法机关打假，2017年阿里收到来自公安部及10省公安机关的感谢信，其中多次提及阿里的“大数据优势”。

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